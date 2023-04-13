В США заметили трофейный российский танк Т-90А — фото 13 апреля, 13:00 Танк Т-90А (Фото:www.reddit.com)

В США заметили российский танк Т-90А, захваченный Силами обороны Украины, фото боевой машины опубликовали на новостном онлайн-сервисе Reddit, сообщает Милитарный.

На опубликованных фото танк размещен на платформе, предназначенной для транспортировки техники. Судя по комментариям, Т-90А образца 2004 года был замечен в штате Луизиана.



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Информационный портал Тиск сообщил в Telegram, что этот танк принадлежал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ, участвующей в полномасштабной войне против Украины.

Фото: www.reddit.com

Фото: www.reddit.com

Этот танк 25 сентября 2022 захватила 92 отдельная механизированная бригада ВСУ в селе Куриловка, что в Купянском районе Харьковской области.

Как и для чего российский танк попал в США, пока неизвестно. Можно предположить, что он станет экспонатом на выставке, которая будет демонстрировать американцам уничтоженную военную технику, которую Россия использует в войне против Украины.