В США заметили трофейный российский танк Т-90А — фото
Танк Т-90А (Фото:www.reddit.com)
В США заметили российский танк Т-90А, захваченный Силами обороны Украины, фото боевой машины опубликовали на новостном онлайн-сервисе Reddit, сообщает Милитарный.
На опубликованных фото танк размещен на платформе, предназначенной для транспортировки техники. Судя по комментариям, Т-90А образца 2004 года был замечен в штате Луизиана.
Информационный портал Тиск сообщил в Telegram, что этот танк принадлежал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ, участвующей в полномасштабной войне против Украины.
Этот танк 25 сентября 2022 захватила 92 отдельная механизированная бригада ВСУ в селе Куриловка, что в Купянском районе Харьковской области.
Как и для чего российский танк попал в США, пока неизвестно. Можно предположить, что он станет экспонатом на выставке, которая будет демонстрировать американцам уничтоженную военную технику, которую Россия использует в войне против Украины.