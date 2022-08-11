«27 часов без еды, воды и туалета». Российский солдат заявил о пытках из-за отказа воевать в Украине 11 августа, 13:18 Солдат армии РФ заявил о пытках из-за отказа воевать против Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российский солдат, который отказался воевать против Украины, рассказал, как его пытали другие военные РФ, заставляя вернуться на фронт.



В комментарии The Insider он сообщил, что его и других отказников привезли в Брянку, где с ними сначала говорил психолог, а потом — полковник Нечипоренко. Тот предлагал им поехать на фронт либо в СИЗО.

Видео дня

«Мы все сказали, что в СИЗО. Мы думали, что он пугает нас, а потом нас собрали, 11 человек, и увезли. Мы спросили: „куда?“, нам сказали: „в Ростов“, — а в итоге приехали в подвал», — рассказал военный.

По словам солдата, его и других военных больше суток держали в подвале, избивали, угрожали прострелить колени, не давали пить и есть, не пускали в туалет. В результате всех силой и угрозами вынудили вернуться на фронт.

«В итоге посадили по три человека в комнатушки метр на метр, где мы просидели двадцать семь часов со связанными глазами и руками, ни воды, ни в туалет сходить, ничего. После этого нам развязали руки и глаза. Прошел примерно час, какие-то типы в масках заходят и говорят: „Поедете на передок или нет?“ У нас четверо соглашаются, нас двое осталось, мы не согласились и сказали, что не поедем. В итоге нас через десять минут вытащили обоих, начали бить и угрожали прострелить нам колени. После этого мы согласились», — сказал он.



Вскоре после отправки на фронт собеседник The Insider попал в госпиталь с контузией, после чего оказался в России. Теперь он намерен подать заявление о пытках в Следственный комитет РФ.

6 августа разведсообщество InformNapalm сообщило, что российские военные, которых держали на территории «ЛНР» за отказ продолжать участие в полномасштабной войне против Украины, обратились в следственный комитет России, после чего лагерь для них «свернули».

Издание Верстка сообщало о том, что российских военных, которые отказались участвовать в войне против Украины, держали в районе Брянки Луганской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.