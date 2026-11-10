В Великобритании полиция арестовала американского военного по подозрению в шпионаже на Россию

В Великобритании полиция арестовала 41-летнего военнослужащего Армии США по подозрению в причастности к российской шпионской операции , в расследовании действий которой участвовали британские и американские власти.

Об этом 10 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полицию Лондона.

Правоохранители заявили, что арест произошел в рамках дела, касающегося национальной безопасности — и оно связано с обвинениями, имеющими отношение к России. Других подробностей в лондонской полиции не сообщили.

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«Этот важный арест связан с обвинениями в шпионаже, что вызывает крайнюю озабоченность у Соединенных Штатов и наших союзников. ФБР не прощает никого, кто нарушает свою присягу Соединенным Штатам и чьи действия ставят под угрозу нашу национальную безопасность и безопасность наших партнеров», — заявил директор ФБР Каш Патель.

В Пентагоне пока не ответили на запрос о комментарии по данному делу, подытожило Bloomberg.

8 октября агентство Bloomberg сообщило, что 24-летнего Тедди Янга, служащего Королевского военно-морского флота Великобритании, обвинили в использовании доступа к секретной информации высшего уровня для сбора данных, которые он якобы планировал передать российским властям.

Янга обвиняют в сборе конфиденциальной информации и подготовке её к передаче России в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

Кроме того, служащего обвиняют, что он «получал доступ и хранил конфиденциальные материалы, связанные с обороной и разведкой, а также «совершал действия, свидетельствующие о подготовке к передаче защищенной информации иностранному государству»,

Янг работал в разведывательном подразделении Королевского флота, занимающемся военно-морскими операциями, подытожили в Bloomberg.