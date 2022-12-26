Задержанный в Германии разведчик мог передавать РФ секретные данные об Украине — СМИ 26 декабря, 17:37 Сотрудника службы внешней разведки Германии подозревают в шпионаже в пользу России (Фото:Ingo Joseph/Pexels)

Задержанный в Германии сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже, мог передавать стране-агрессору России секретную информацию о ситуации в Украине.

Об этом сообщают немецкие медиакомпании NDR и WDR в понедельник, 26 декабря.



По информации журналистов, Карстен Л. мог передавать РФ секретные оценки ситуации в Украине. Собеседники NDR и WDR в службах безопасности говорят, что, по одной из версий, мужчину могли шантажировать. В прокуратуре и самой разведслужбе отказались от комментариев.



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Сотрудника BND задержали 21 декабря, его подозревают в передаче России государственных тайн. Федеральная разведывательная служба начала собственное внутреннее расследование, когда узнала о возможной госизмене среди своих сотрудников.



Министр юстиции Марко Бушман, комментируя задержание, назвал это «важным ударом по российскому шпионажу». Tagesschau отмечает, что, если подозрения подтвердятся, окажется, что Россия смогла внедрить в иностранную разведку двойного агента во время своей агрессивной войны. Последний случай разоблачения двойного агента в рядах Федеральной разведслужбы произошел в 2014 году — тогда сотрудник BND передал США тысячи настоящих имен немецких шпионов. Считается, что он также предлагал свои услуги россиянам.