Суд признал банкротом российский пропагандистский канал RT France
Российский пропагандистский телеканал RT France (Фото:Радио Свобода)
Хозяйственный суд Франции официально признал банкротом российский пропагандистский телеканал RT France (Russia Today).
Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на главу телеканала Ксению Федорову.
«Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France — СМИ, которое не понравилось Эммануэлю Макрону с момента его запуска и было подвергнуто санкциям ЕС год назад в качестве предупреждающей меры из-за конфликта в Украине», — заявила Федорова.
Она сообщила, что сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.
Как отмечает издание, в марте прошлого года ЕС запретил российским правительственным СМИ, например Sputnik и RT, ранее известный как Russia Today, вещание в Европе после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Однако санкции не помешали СМИ выпускать контент. В прошлом году российский пропагандистский канал продолжал создавать, публиковать и транслировать материалы, которые были больше ориентированы на франкоязычную аудиторию в странах Африки.
В начале 2023 года правительство Франции заблокировало банковские счета RT France после решения ЕС о заморозке активов медиакомпании.
В январе сами российские пропагандисты заявили, что их канал прекратил вещание во Франции.