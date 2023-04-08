Суд признал банкротом российский пропагандистский канал RT France 8 апреля, 16:05 Российский пропагандистский телеканал RT France (Фото:Радио Свобода)

Хозяйственный суд Франции официально признал банкротом российский пропагандистский телеканал RT France (Russia Today).

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на главу телеканала Ксению Федорову.

«Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France — СМИ, которое не понравилось Эммануэлю Макрону с момента его запуска и было подвергнуто санкциям ЕС год назад в качестве предупреждающей меры из-за конфликта в Украине», — заявила Федорова.

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Она сообщила, что сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.

Как отмечает издание, в марте прошлого года ЕС запретил российским правительственным СМИ, например Sputnik и RT, ранее известный как Russia Today, вещание в Европе после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Однако санкции не помешали СМИ выпускать контент. В прошлом году российский пропагандистский канал продолжал создавать, публиковать и транслировать материалы, которые были больше ориентированы на франкоязычную аудиторию в странах Африки.

В начале 2023 года правительство Франции заблокировало банковские счета RT France после решения ЕС о заморозке активов медиакомпании.

В январе сами российские пропагандисты заявили, что их канал прекратил вещание во Франции.