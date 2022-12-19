Российский пропагандист призвал бомбить Азербайджан. Баку объявил его в розыск 19 декабря, 17:01 Михаил Александров (Фото:via report.az)

В Азербайджане объявили в международный розыск российского пропагандиста Михаила Александрова, который призывал к ракетным ударам по стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Александров называет себя «ведущим экспертом» Центра военно-политических исследований МГИМО РФ. Выступая на одном из российских пропагандистских каналов он заявил, что РФ необходимо нанести ракетные удары по Азербайджану, чтобы остановить поставки нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды.

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«Нужно обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана. Если мы разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это сильно повысит цены на нефть. Надо наносить удары по их нефтедобыче и энергосистеме», — говорил он.

В ответ в Баку начали уголовное производство по статьям об открытых призывах к развязыванию агрессивной войны через СМИ, угрозах совершения терактов и разжигании национальной ненависти.

Азербайджан через Интерпол требует ареста Александрова. В органы партнеров Баку направил запросы для обеспечения экстрадиции Александрова в случае его въезда на территорию этих стран.