Российский партнер Манафорта продвигал "автономию" на Донбассе с Януковичем во главе - отчет Вчера, 22:47 1153 Цей матеріал також доступний українською ZN.ua Виктор Янукович ZN.ua

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и российский агент Константин Килимник обсуждали план создания "автономной республики" на Донбассе во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

Об это говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

В документе указано, что "мирный план" Килимника предполагал, что в индустриальных районах восточного Донбасса будет создана автономная республика. Идеальным кандидатом региона, по его мнению, был бы Янукович.

Фото: justice.gov

Фото: justice.gov

Фото: justice.gov

Согласно докладу, 2 августа 2016 года в Нью-Йорке по инициативе Килимника состоялась их встреча с Манафортом, на которой он передал предложение бывшего президента Украины Виктора Януковича создать автономию на Донбассе. Манафорт признал, что этот "мирный план" был запасным планом для России, пытающейся установить контроль на украинской территории.

Через несколько месяцев после президентских выборов США в одном из писем Килимник писал Манафорту, что Дональду Трампу необходимо слегка "подмигнуть", чтобы начать реализацию этого плана. Килимник убеждал, что в таком случае Янукович мог бы гарантировать его прием в России на "самом высоком уровне".

В начале 2018 года Манафорт передал социологической фирме черновик с планом Килимника, в котором было указано, что Дональд Трамп должен поддержать план по созданию "Автономной Республики Донбасс".

Манафорт утверждал, что не передавал Трампу предложения Килимника относительно установления "мира" на Донбассе. И команда Мюллера не нашла доказательств того, что Манафорт информировал Трампа или кого-либо из его кампании об украинском "мирном плане".

В отчете указано, что несмотря на это, Килимник продолжил продвигать эту инициативу. По данным американского следствия, Килимник и Манафорт по меньшей мере пять раз контактировали по отдельным вопросам "мирного плана", в последний раз - весной 2018 года.

ФБР США считает, что Константин Килимник связан с российской разведкой.