Российскому оппозиционеру разрешили остаться в Британии после того, как он пожертвовал £22 украинским военным

Судьи постановили, что в случае депортации в Россию мужчина окажется в опасности из-за ряда факторов (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Российский проситель убежища, выступающий против Владимира Путина , добился права остаться в Великобритании после того, как пожертвовал £22 украинской армии. Иммиграционные судьи постановили, что в случае депортации в РФ он окажется в опасности из-за ряда факторов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Издание пишет, что мужчина использовал биткойн для перевода небольшой суммы, которую обычно невозможно отследить. Однако Высший трибунал пришел к выводу, что от него «нельзя ожидать лжи» по поводу этого пожертвования, если российские власти прямо спросят его об этом.

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Как отмечает The Telegraph, он также участвовал в создании видеороликов для TikTok, направленных против режима Путина; по его словам, они набрали «довольно много просмотров». Кроме того, мужчину сфотографировали у мемориала российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Активист, чье имя не разглашается (обозначенный как А.Д.), 1 апреля 2022 года на законных основаниях въехал в Великобританию по рабочей визе, а 30 июня следующего года подал прошение о предоставлении убежища.

Основанием для заявления послужила его «политическая деятельность, в частности участие в выборах в качестве кандидата от оппозиции в прошлом и участие в антиправительственных протестах в России».

8 мая 2024 года Министерство внутренних дел отклонило его заявление, поскольку не сочло, что политическая деятельность А.Д. «привлечет к нему негативное внимание российских властей после возвращения» в родную страну.

Первую апелляцию мужчины отклонили, но после обнаружения юридической ошибки в этом решении его дело пересмотрели в Высшем трибунале, и он выиграл дело.

В суде сообщили, что он начал свою политическую деятельность в России в 2013 году. Тогда же он безуспешно баллотировался как кандидат от Либерально-демократической партии. После выборов он стал получать анонимные телефонные звонки с угрозами и требованиями прекратить политическую деятельность.

В следующем году мужчина принял участие в протесте против аннексии Крыма Россией.

«Он все чаще выступал против российского правительства и стал более политически активным, публикуя посты в социальных сетях и раздавая листовки с проукраинскими и антиправительственными лозунгами. 24 января 2021 года [А.Д.] принял участие в очередной демонстрации в поддержку Алексея Навального и против режима Путина в России. Хотя протест был мирным, полиция окружила протестующих и начала их задерживать», — было сообщено суду.

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Издание пишет, что его оппозиция по отношению к правительству усилилась после вторжения РФ в Украину, в результате чего он пожертвовал £22 на сбор средств для украинской армии.

Кроме того, мужчина участвовал более чем в 10 антипутинских и проукраинских акциях протеста у российского посольства в Лондоне. Он также работал волонтером-видеомонтажером в Российском демократическом обществе. Мужчина выразил обеспокоенность тем, что его могут идентифицировать по метаданным с его компьютера, содержащимся в видеозаписях протестов.

Судья Леони Херст постановила, что А.Д. может оставаться в Великобритании.