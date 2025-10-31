Польские истребители третий раз за неделю перехватывали российский самолет над Балтийским морем
Польша перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)
Польские военные в третий раз за неделю поднимали в небо свои истребители из-за российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в пятницу, 31 октября.
В Польше заявили, что инцидент произошел утром 31 октября — около 9:00 пара МиГ-29, которые дежурили, взлетела для перехвата российского Ил-20.
По данным военных, самолет РФ двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером, создавая угрозу безопасности гражданской авиации в регионе. Польские пилоты идентифицировали разведчик и сопроводили его в соответствии с процедурами НАТО.
Нарушение польского воздушного пространства не зафиксировано.
Это уже третий подобный случай за последнюю неделю — в польском командовании отмечают, что активность российской авиации над Балтийским морем заметно возросла.
Российский самолет также нарушал воздушное пространство Польши перед этим 29 октября.
С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии, Норвегии.
23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.
25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.
