Польские истребители третий раз за неделю перехватывали российский самолет над Балтийским морем

Польские военные в третий раз за неделю поднимали в небо свои истребители из-за российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в пятницу, 31 октября.

В Польше заявили, что инцидент произошел утром 31 октября — около 9:00 пара МиГ-29, которые дежурили, взлетела для перехвата российского Ил-20.

По данным военных, самолет РФ двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером, создавая угрозу безопасности гражданской авиации в регионе. Польские пилоты идентифицировали разведчик и сопроводили его в соответствии с процедурами НАТО.

Нарушение польского воздушного пространства не зафиксировано.

Это уже третий подобный случай за последнюю неделю — в польском командовании отмечают, что активность российской авиации над Балтийским морем заметно возросла.

Российский самолет также нарушал воздушное пространство Польши перед этим 29 октября.

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии, Норвегии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

