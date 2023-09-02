Это спорт «вне политики»? В РФ хоккейный клуб ЦСКА устроил провокацию, поддержав войну против Украины — видео 2 сентября, 14:03 ЦСКА публично поддержал военных преступников, участвовавших в боевых действиях под Бахмутом (Фото:t.me/cska_hockey)

В РФ в очередной раз опровергли миф о том, что российский спорт якобы вне политики, с помощью которого кремлевская пропаганда лоббирует участие своих атлетов в международных соревнованиях.

Так, хоккеисты московского ЦСКА публично поддержал военную агрессию своей страны против Украины, о чем свидетельствует обнародованные в соцсетях фото и видео.

Свою провокацию армейский клуб, подконтрольный минобороны РФ, устроил перед игрой с казанским Ак-Барсом.

Видео дня

В частности, хоккеисты ЦСКА, которые являются военнослужащими российской армии, вышли на лед в форме с фашистским символом «z».

Фото: t.me/cska_hockey

Кроме того, перед игрой прозвучали «слова поддержки» в адрес военных преступников из фанатской группировки Эспаньола, принимавшим участие в боевых действиях в районе Бахмута.