Это спорт «вне политики»? В РФ хоккейный клуб ЦСКА устроил провокацию, поддержав войну против Украины — видео

2 сентября, 14:03
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ЦСКА публично поддержал военных преступников, участвовавших в боевых действиях под Бахмутом (Фото:t.me/cska_hockey)

ЦСКА публично поддержал военных преступников, участвовавших в боевых действиях под Бахмутом (Фото:t.me/cska_hockey)

В РФ в очередной раз опровергли миф о том, что российский спорт якобы вне политики, с помощью которого кремлевская пропаганда лоббирует участие своих атлетов в международных соревнованиях.

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Так, хоккеисты московского ЦСКА публично поддержал военную агрессию своей страны против Украины, о чем свидетельствует обнародованные в соцсетях фото и видео.

Свою провокацию армейский клуб, подконтрольный минобороны РФ, устроил перед игрой с казанским Ак-Барсом.

Видео дня

В частности, хоккеисты ЦСКА, которые являются военнослужащими российской армии, вышли на лед в форме с фашистским символом «z».

t.me/cska_hockey
Фото: t.me/cska_hockey
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Может ли спорт быть вне политики?

Кроме того, перед игрой прозвучали «слова поддержки» в адрес военных преступников из фанатской группировки Эспаньола, принимавшим участие в боевых действиях в районе Бахмута.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Хоккей Провокации Россияне Спорт Российская пропаганда Военные преступления ЦСКА Война России против Украины

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