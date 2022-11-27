Город в Белгородской области остался без света и воды: власти говорят, что был обстрел 27 ноября, 17:34 Часть российского Шебекино осталась без воды и энергоснабжения (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

В Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи, часть города осталась без воды и энергоснабжения. Местные власти заявили, что это произошло в результате «обстрела».

Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате обстрела окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», — написал Гладков.



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По словам российского губернатора, энергетики приступили к переключению абонентов на резервные линии. Также перезапускают насосные станции водоснабжения.

