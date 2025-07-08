Генерала в РФ, который отвечал за «инновации» в армии, обвинили в хищении средств для строительства бани и гаража

Российского генерала Павла Попова, который отвечает за «инновации» в армии РФ, обвинили в хищениях для строительства бани и гаража. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает The Moscow Times .

По данным издания, Попов — заместитель министра обороны РФ и генерал. Сейчас в РФ продолжается расследование дела о хищениях при реализации проектов в парке Патриот.

Как сообщает Следственный комитет РФ, кроме мошенничества в особо крупном размере, генерала обвиняют в служебной фальсификации, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

По версии российского следствия, в 2022—2024 годах Попов и еще два чиновника российского Минобороны вносили в документы ложные сведения о строительных работах на объектах парка и похитили бюджетные средства.

Как утверждает следствие, по указанию Попова подрядчики, которые работали в парке, были привлечены к строительству на участке его сына в Подмосковье. Там за государственный счет возвели двухэтажный жилой дом, баню, а также двухэтажный гараж. Кроме этого Попов устроил в структуры Минобороны РФ людей из своего окружения, в частности, невестку, знакомого военного пенсионера и разнорабочего.

The Moscow Times добавляет, что Попов отвечал за инновации в российской армии. В 2017 году в одном из интервью он отмечал «значимость инновационной деятельности» и рассказывал о «массовом запуске роботов», а также ударных и разведывательных беспилотников.

«Однако война против Украины показала, что Попов провалил поставленную задачу — армия вторглась на старой технике и с бумажными картами прошлого века», — добавили журналисты.