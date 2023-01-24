Российский фрегат Адмирал Горшков с ядерными боеголовками на борту двигается в сторону США — The Sun 24 января, 23:59 На борту фрегата может быть ядерное оружие (Фото:TheLyubimoff/Twitter)

Британский таблоид The Sun сообщил, что российский фрегат Адмирал Горшков, на борту которого могут быть ядерные ракеты, двигается в сторону США.

Издание сообщает, что корабль «плывет в США и вскоре окажется в радиусе удара». Фрегат был замечен на радарах в нейтральных водах Атлантического океана.

Диктатор Владимир Путин ранее утверждал, что на борту фрегата установлены гиперзвуковые ракеты Циркона, способные нести ядерные боеголовки. Дальность их действия якобы составляет тысячу километров.

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РосСМИ, в то же время, пишут, что «фрегат движется в сторону США с имиджевой миссией для демонстрирования флага РФ в районах Мирового океана».

В конце декабря российский диктатор Владимир Путин снова начал угрожать миру ядерным оружием.

В частности, он утверждал, что сейчас в РФ идет процесс перевооружения ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы Авангард, а в ближайшее время на боевое дежурство впервые будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты Сармат.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков с новейшими, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования Циркон, которые, еще раз повторю, не имеют никаких аналогов в мире», — добавил Путин.