Российский фрегат Адмирал Горшков с ядерными боеголовками на борту двигается в сторону США — The Sun
На борту фрегата может быть ядерное оружие (Фото:TheLyubimoff/Twitter)
Британский таблоид The Sun сообщил, что российский фрегат Адмирал Горшков, на борту которого могут быть ядерные ракеты, двигается в сторону США.
Издание сообщает, что корабль «плывет в США и вскоре окажется в радиусе удара». Фрегат был замечен на радарах в нейтральных водах Атлантического океана.
Диктатор Владимир Путин ранее утверждал, что на борту фрегата установлены гиперзвуковые ракеты Циркона, способные нести ядерные боеголовки. Дальность их действия якобы составляет тысячу километров.
РосСМИ, в то же время, пишут, что «фрегат движется в сторону США с имиджевой миссией для демонстрирования флага РФ в районах Мирового океана».
В конце декабря российский диктатор Владимир Путин снова начал угрожать миру ядерным оружием.
В частности, он утверждал, что сейчас в РФ идет процесс перевооружения ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы Авангард, а в ближайшее время на боевое дежурство впервые будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты Сармат.
«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков с новейшими, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования Циркон, которые, еще раз повторю, не имеют никаких аналогов в мире», — добавил Путин.