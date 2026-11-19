Российский триколор висел в арке музея Millennium Gate в Атланте (Фото: Посольство России в США/Facebook)

В городе Атланта в американском штате Джорджия с арки музея Millennium Gate сняли большой российский флаг, который был вывешен якобы в знак уважения к послу РФ в США Александру Дарчиеву (внезапно умершему 11 ноября).

Об этом сообщило Axios в четверг, 19 ноября.

Появление российского триколора вызвало возмущение в соцсетях и протесты местной украинской общины.

Один из протестующих Майкл Пфаб принес украинский флаг. В комментарии изданию он заявил, что был шокирован, увидев на музейной арке флаг государства-агрессора РФ.

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В конце концов российский триколор сняли под аплодисменты участников акции протеста.

Выставку с флагом РФ организовал Родни Кук-младший — соратник президента США Дональда Трампа, основатель Millennium Gate и глава Комиссии по изобразительным искусствам, которая ранее одобрила дизайн бального зала Белого дома, разработанный Трампом.

В сообщении на сайте музея Millennium Gate говорилось, что триколор решили установить «в память об Александре Дарчиеве, после России в Соединенных Штатах».