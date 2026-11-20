В ночь на пятницу, 20 ноября, во время массированной атаки России на Украину российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. БПЛА находился в воздушном пространстве страны около девяти минут.

Об этом сообщает Министерство обороны Молдовы в Facebook.

Отмечается, что Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировал несанкционированный полёт в воздушном пространстве страны 20 ноября в 01:19.

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Так, российский дрон пролетел над воздушным пространством со стороны населенного пункта Садковцы Винницкой области в направлении населенного пункта Арионешти, Дондушенский район, Молдова.

Впоследствии, в 01:28, БПЛА покинул воздушное пространство страны, добавили в ведомстве.

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Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны неизвестным летательным объектом на фоне массированной российской атаки на Украину дронами и ракетами в пятницу, 20 ноября.

Премьер-министрПольши Дональд Туск заявил, что получил доклады «от министров Косиняка-Камиша и Кервинского о ситуации с безопасностью в Белгорайском повете в связи с нарушением польского воздушного пространства».

«В настоящее время угрозы с воздуха нет. На месте действуют соответствующие службы», — добавил он.

Radiо Lublin сообщает, что неизвестный объект упал в Белгорайском уезде в районе населенного пункта Хмелек (Люблинское воеводство). Этот населённый пункт расположен примерно в 60 км от границы с Украиной.