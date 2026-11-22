В субботу, 21 ноября, во время российской атаки на Украину реактивный беспилотник дважды нарушил воздушное пространство Молдовы .

Об этом сообщило издание NewsMaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы.

По данным ведомства, впервые беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы в 11:20 со стороны украинского села Троицкое и полетел в направлении села Пуркарь Штефан-Водского района. В 11.25 он покинул воздушное пространство страны вблизи населенного пункта Первомайск Каушанского района, изменив курс в сторону Троицкого.

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В 11:31 тот же БПЛА снова пересек границу Молдовы со стороны Троицкого в направлении села Пуркарь. Через минуту, в 11:32, беспилотник во второй раз покинул воздушное пространство Молдовы и полетел в сторону Украины.

20 ноября сообщалось, что во время массированной атаки России на Украину российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. БПЛА находился в воздушном пространстве страны около девяти минут.

18 ноября сообщалось, что в воздушное пространство Молдовы залетели семь беспилотников. Пять из них упали вблизи населенных пунктов.