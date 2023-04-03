«Ни шагу назад». Российским войскам выдали «памятку», она наполнена пропагандой и призывами вернуться к «сталинским методам» — СМИ 3 апреля, 12:57 Российский оккупант (Фото:Минобороны РФ)

В России западный военный округ выпустил «памятку военнослужащего Вооруженных сил РФ», участвующего в войне России против Украины, в ней требуют вернуться к сталинским методам ведения войны, сообщает Медуза, в распоряжении которой оказалась брошюра.

В «памятке» российским оккупантам рассказывают, что их может ждать «дополнительное вознаграждение» (650 долларов за сбитый беспилотник, почти 13 тысяч долларов — за захваченную ракетную систему HIMARS).

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Также оккупантам объясняют, как в случае ранения оформить пенсию по инвалидности. Однако большая часть документа посвящена идеологическому обоснованию войны.

В «памятке» сказано, что западные страны якобы всегда занимались «порабощением покоренных стран и народов», а их идеалы полностью противоречат ценностям российской «самобытной цивилизации».

В брошюре солдатам объясняют: прямо сейчас Россию якобы пытаются завоевать «чужими руками», «расчленить» и «отменить».

Авторы памятки бредят о том, что «активные нацисты» и виновники «многочисленных кровавых преступлений киевского режима» заслуживают исключительно «предания суду».

Судя по тексту, брошюра была напечатана примерно в середине осени 2022 года, сразу после успешного контрнаступления ВСУ.

Фото: meduza.io

Из «памятки» следует, что особенно болезненным для России стало отступление из Херсона, где Кремль обещал «остаться навсегда».

В брошюре назвали отступление из Херсона «позорной сдачей».

Помимо общих идеологических наставлений авторы брошюры предложили в тексте и «конкретные шаги по исправлению ситуации на фронте», а именно «возвращение к сталинским методам ведения войны».

Рассуждая о российском отступлении осенью 2022 года, авторы памятки пространно цитируют знаменитый сталинский приказ № 227, более известный как «Ни шагу назад!». Этот приказ появился в середине лета 1942 года, когда на южном участке фронта сложилась критическая ситуация.

Документ, подписанный Сталиным, запрещал солдатам отступать без соответствующего приказа; предписывал «истреблять» «паникеров и трусов» на месте; вводил заградительные отряды в составе армий и штрафные части, куда по решению командования направляли военных, провинившихся в нарушении дисциплины «по трусости или неустойчивости».

Приказ № 227, который принято считать апофеозом военной жестокости, «памятка» цитирует большими кусками.

Оба документа — и 1942, и 2022 годов — заканчиваются выводом о необходимости ужесточения армейской дисциплины.