Российские оккупанты массово жалуются, что не получают зарплату — СМИ 22 марта, 18:41 Страна-агрессор не платит зарплату оккупантам или занижает выплаты в несколько раз (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

С марта 2023 года российским оккупантам в 52 регионах России и оккупированном Крыму задержали или не выплатили зарплаты, надбавки и соцвыплаты. Об этом сообщает российское издание Верстка.

Собеседники издания заявили, что массовые проблемы с выплатами «начались в 2023 году», но есть и случаи задержки выплат с ноября и декабря. Это касается и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев. Некоторые оккупанты вместо обещанной зарплаты от 195 тысяч рублей получают в разы меньше — по 7−15 тысяч рублей в месяц.



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Тем, кто жалуется на задержку выплат в группах во ВКонтакте, в комментариях отвечают, что минобороны страны-агрессора переводит зарплаты с 10 по 20 число каждого месяца и задержка может быть связана с переводом в другую часть. Некоторые говорят, что позже получают выплаты с опозданием. Другие публикуют расчетные листы, где на месте выплат стоят нули. Жена одного мобилизованного оккупанта заявила, что ее муж числится уволенным из одной части и не переведенным в другую вместе со всей ротой.

Инфографика: Верстка

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла в Украине около 167 490 оккупантов, за последние сутки — около 920.