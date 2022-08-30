Российским туристам необходимо закрыть границы — Кулеба

30 августа, 16:23
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Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Facebook)

Путешествие в Европейский союз не оказало на Россию никакого преобразующего воздействия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен закрыть границы для россиян.

«После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, начала войну с Украиной, совершила множество преступлений — и все это при подавляющей поддержке населения. Чтобы преобразить Россию, нужно закрыть дверь российским туристам», — заявил он.

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В то же время некоторые члены ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, пояснив такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

В свою очередь Германия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

Инфографика: НВ

На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже 12 стран.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Визы Российская агрессия Виза Дмитрий Кулеба Визы с Россией Война России против Украины

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