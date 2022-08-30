Российским туристам необходимо закрыть границы — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Facebook)
Путешествие в Европейский союз не оказало на Россию никакого преобразующего воздействия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Евросоюз должен закрыть границы для россиян.
«После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, начала войну с Украиной, совершила множество преступлений — и все это при подавляющей поддержке населения. Чтобы преобразить Россию, нужно закрыть дверь российским туристам», — заявил он.
В то же время некоторые члены ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, пояснив такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».
В свою очередь Германия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.
На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже 12 стран.
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