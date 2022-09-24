«На*уй вам калаши, если у вас танки». Российским мобилизованным выдают ржавые автоматы 24 сентября, 18:47 Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России мобилизованные военные жалуются на то, что им выдают ржавое оружие, сообщает Оперативный ВСУ в Telegram.



"Это ребятам-танкистам такую шляпу выдали. Сказали, на*уй вам калаши, если у вас танки. *ули вы страдаете *уйней, — жалуется российский солдат на одном из видео.

Как сказал мобилизованный, им пообещали, что такое "оружие" выдали только для учений.



Видео дня

Отмечено, что опубликованные видео предположительно были сняты в Приморском крае РФ.



21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны во избежание участия в войне в Украине. В ряде городов РФ прошли протесты.



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