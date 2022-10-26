«Привозили как на конвейере». Беларусский врач рассказал CNN, как лечил раненых в Украине российских оккупантов 26 октября, 22:12 Раненых россиян привозили десятками и складывали у входа, рассказал врач (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Беларусский врач из Мозыря рассказал, как в начале полномасштабной войны был вынужден лечить раненых российских оккупантов, которых привозили из Украины в Беларусь. Об этом сообщает CNN.

Андрей (имя изменено в целях безопасности) покинул Беларусь после того, как в марте режим Лукашенко арестовал его по сфабрикованному обвинению в «коррупции», а затем требовал от него прийти в военкомат. Он спрятал в игрушку дочери флешку с рентгеновскими снимками раненых российских солдат, многим из которых 19−21 год. Семья Андрея пересекла официальный пограничный пункт, а сам он переплыл реку, чтобы добраться до Литвы. По словам врача, на той стороне его встретил рыбак и спросил: «Неужели в Беларуси все так плохо?».



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Андрей рассказал, что в середине февраля Мозырь превратился в «разросшуюся военную базу» — по улицам ездили танки, а российские военные бродили по магазинам и напивались в местных барах. Его больница продлила «бесплатное лечение» российских солдат до 10 марта.

«Наверное, они думали, что к тому времени война закончится», — предположил врач.

По его словам, утром 24 февраля всем врачам его больницы приказали освободить 250 коек для раненых россиян, отменить все запланированные операции и по возможности выписать беларусских пациентов. Им запретили разглашать какую-либо информацию о российских военных, многих заставили подписать договор о неразглашении и заявляли, что за ними следит ФСБ. При этом Андрей заявил, что видел в больнице только агентов беларусского КГБ.

Врач рассказал CNN, что больше всего раненых прибыло в Мозырскую больницу утром 28 февраля. Российских военных вносили на носилках и оставляли у входных дверей, врачи оценивали их ранения и рисовали цифры на лбу, чтобы обозначить приоритетность. Он вспомнил, что в больницу поступило больше 100 оккупантов с травмами лица, зияющими ранами, сложными переломами от взрывов и обстрелов. Одни лишились глаз, другим требовалась ампутация, несколько были парализованы, один потерял часть мозга, другой — нижнюю челюсть. Судя по рентгеновским снимкам, некоторые раненые оккупанты носили жгуты несколько дней, их тела были «изрешечены пулями и осколками».

«Раненых, нуждающихся в операции, было больше, чем операционных столов. Россияне просто отдавали нам своих раненых [солдат], им было наплевать на них», — сказал Андрей.

По информации CNN, многие раненые российские оккупанты участвовали в боях в Киевской области — в Гостомеле, Буче и Бородянке, а также в Чернобыле, где они подверглись радиационному облучению. Андрей заявил, что лечил российских десантников и спецназовцев, которые совершили неудачную попытку штурма Гостомельского аэропорта.

«Они были профессиональными убийцами. Мы должны были лечить их, это была наша работа. Я испытывал отвращение ко всему происходящему. Но мне как врачу нельзя чувствовать отвращение», — добавил он.

Среди вывезенных врачом снимков есть рентген российского генерал-майора Сергея Ныркова, который получил серьезное ранение живота в Чернобыле. При этом, как заявляет Андрей, большинство раненых были «молодыми неопытными солдатами и призывниками из отдаленных регионов России».

Беларусский врач также сказал, что в начале марта в Мозырскую городскую больницу каждый день поступало 40−50 раненых оккупантов, их привозили, «как на конвейере», причем в основном ночью или рано утром на зеленых российских военных автобусах и «скорых». Андрей предположил, что оккупанты боялись, что красные кресты на их машинах днем увидят. Россияне пытались привезти в больницу и мертвых, потому что «не знали, что с ними делать».

По данным источников CNN, Мозырская больница была одной из минимум трех в Гомельской области, где лечили раненых оккупантов.