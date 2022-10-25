Российских студентов заставят учить предмет о «большом будущем» РФ и «загнивающем Западе» — СМИ 25 октября, 21:43 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В следующем учебном году в российских вузах появится идеологический предмет, который должен убедить студентов в «большом будущем России» и «загнивающем Западе», сообщает Медуза.

Источники издания, близкие к Кремлю, объясняют инициативу тем, что молодые люди должны понимать, куда и зачем идет Россия. Причем курируют разработку нового предмета прямо из администрации президента РФ.

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Предполагается, что он появится в вузах уже в следующем учебном году. По плану Кремля, студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарии — несколько лет, а историки и политологи — на протяжении всего времени обучения.

Ожидается, что основные контуры такого предмета представят на октябрьской конференции общества Знание, которая пройдет в Сочи. Они в свою очередь будут точно соответствовать консервативной идеологии, которая нравится российскому диктатору Владимиру Путину.

«Запад загнивает, он постоянно гадил России, но его время прошло, у нас большое будущее, богатая история и культура, надо пользоваться кризисным моментом и получать от него все», — описал содержимое идеологического курса один из собеседников.

Кроме того, ожидается, что его внедрение поможет Кремлю зачистить высшие учебные заведения от либеральных преподавателей.