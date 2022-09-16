Российских срочников отправляют для «обороны» Белгородской области — BBC 16 сентября, 17:23 Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российских военнослужащих, которых весной призвали на срочную службу в первый гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, перебрасывают из Московской области в Белгородскую «для защиты государственной границы», сообщает Русская служба BBC.

Мать одного из военнослужащих сообщила журналистам, что командование полка (майор Никитин и лейтенант Вялых) сообщило срочникам, что в ближайшие дни их отправят в Валуйку, в 30 километрах от российско-украинской границы.

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В начале войны, говорят родственники солдат, в этом полку погибли несколько срочников, поэтому их вернули на российскую территорию, но не на место постоянной дислокации в Наро-Фоминске, а в Валуйки. По словам сестры одного из военных, срочников хотят отправить в Белгородскую область, чтобы заменить тех, у кого истекает срок службы.

Родственники военнослужащих также заявили, что на солдат давят, чтобы они заключали контракт. Тогда их смогут отправить в зону боевых действий.

Вечером в четверг, 15 сентября, жители города Валуйки Белгородской области сообщили о нескольких взрывов после которых в городе пропало электричество.

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