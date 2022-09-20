Российских срочников несколько месяцев перебрасывают к границе Украины — росСМИ

20 сентября, 21:52
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Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российских срочников уже несколько месяцев перебрасывают к границе Украины, но на фронт их пока не отправляют.

Об этом сообщает российский ресурс Холод со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентину Мельникову.

«Бригады находятся и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже, и юридической проблемы тут нет, так как находятся они все еще на территории России. Ко мне обращались родственники срочников, которых перебросили под Белгород, жаловались, что их заставляют выполнять трудную работу, что идут обстрелы», — сказала Мельникова.

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По ее словам, в зону боевых действий в Украину срочников не отправляют.

«Ни у меня, ни у коллег нет ни одной жалобы подобной. Призывников даже без пусть липовых, но хоть каких-то контрактов, не отправляют», — сказала она.

16 сентября русская служба BBC сообщала, что российских военнослужащих, которых весной призвали на срочную службу в первый гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, перебрасывают из Московской области в Белгородскую «для защиты государственной границы».

https://www.youtube.com/embed/4HGzzqLTU8g
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Граница Войска РФ Российские военные

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