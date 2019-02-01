Российских моряков с рекордной партией кокаина задержали в Кабо-Верде с подачи ЕС
Полиция Кабо-Верде сообщила, что информация о
возможной перевозке наркотиков на судне ESER под управлением российского
экипажа поступила от правоохранителей Европейского Союза.
Как сообщает Reuters, полицейских предупредил Центр
морского управления и анализа (MAOC) - организация, координирующая деятельность
семи стран ЕС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
По сообщению, в MAOC подозревали судно, которое
шло под флагом Панамы, в перевозке наркотиков.
Судно направлялось из Южной Америки в Марокко,
но пришвартовалось в порту столицы Кабо-Верде Прая из-за смерти члена экипажа.
Правоохранители обнаружили на борту судна и изъяли 9,5 тонн кокаина. Это крупнейшая
в истории островного государства партия наркотиков.
На фотографиях, обнародованных полицией, показаны
десятки пакетов, завернутых в пластиковые и тканевые мешки.
Напомним, что власти Кабо-Верде задержали 11российских моряков 1 февраля.