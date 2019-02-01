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Российских моряков с 9,5 тонн кокаина на борту задержали в Кабо-Верде с подачи ЕС

Вчера, 22:59
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fleetmon

На борту судна обнаружили 9,5 тонн кокаина

Полиция Кабо-Верде сообщила, что информация о возможной перевозке наркотиков на судне ESER под управлением российского экипажа поступила от правоохранителей Европейского Союза.

Как сообщает Reuters, полицейских предупредил Центр морского управления и анализа (MAOC) - организация, координирующая деятельность семи стран ЕС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По сообщению, в MAOC подозревали судно, которое шло под флагом Панамы, в перевозке наркотиков.

Судно направлялось из Южной Америки в Марокко, но пришвартовалось в порту столицы Кабо-Верде Прая из-за смерти члена экипажа. Правоохранители обнаружили на борту судна и изъяли 9,5 тонн кокаина. Это крупнейшая в истории островного государства партия наркотиков.

На фотографиях, обнародованных полицией, показаны десятки пакетов, завернутых в пластиковые и тканевые мешки.

Напомним, что власти Кабо-Верде задержали 11российских моряков 1 февраля. 

Теги:   Кокаин Наркотики Российские моряки

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