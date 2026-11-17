Финский истребитель F/A-18 Hornet и российские военные самолеты пролетают над Финским заливом (Фото: Swedish Air Force/Finnish Air Force/Handout via REUTERS)

Япония и Южная Корея поднимали в воздух истребители из-за появления российских военных самолетов вблизи своих границ.

Об этом сообщают Japan Times со ссылкой на Министерство обороны Японии и Yonhap со ссылкой на Объединенное командование вооруженных сил Сеула (JCS).

По данным японского оборонного ведомства, утром 17 ноября два самолета, предположительно принадлежащие российским вооруженным силам, нарушили воздушное пространство Японии вблизи острова Окиносима в префектуре Фукуока.

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В ответ Япония подняла истребители. Японские военные предупредили экипажи самолетов и приняли другие меры, подробности которых не раскрываются, отмечает издание.

Впоследствии самолеты пролетели через Цусимский пролив, а затем между японским островом Йонагуни и Тайванем, после чего вышли в западную часть Тихого океана.

В то же время на появление российской военной авиации отреагировала Южная Корея. Южнокорейские военные обнаружили самолеты еще до их приближения к воздушному пространству страны и подняли истребители для реагирования на возможные непредвиденные ситуации.

Japan Times отмечает, что российская военная авиация регулярно совершает полеты в международном воздушном пространстве вблизи Японии. Издание предполагает, что вероятное нарушение границы могло быть попыткой проверить скорость реагирования японских Сил самообороны.