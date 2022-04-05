Отправили более 2-х тонн вещей. Журналисты узнали, куда российские мародеры-оккупанты отправляли награбленное в Украине
Большинство мародеров-оккупантов — из российского Рубцовска (Фото:Беларускі Гаюн)
Издание Беларускі Гаюн определило, куда мародеры из российской армии отправляли награбленное в Украине.
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Беларуское издание сообщило, что получило внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.
Журналисты опубликовали номера телефонов, военные части и города проживания оккупантов, оформлявших в Мозыре доставку награбленного у украинцев.
Большинство из них — из Рубцовска (Алтайский край). Также мародеры прибыли из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
Сообщается, что только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых краденные составляют значительную часть.
Ранее в Главном управлении разведки МО Украины заявили, что в городе Наровля, Беларусь, российские военные обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.
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