Отправили более 2-х тонн вещей. Журналисты узнали, куда российские мародеры-оккупанты отправляли награбленное в Украине 5 апреля, 01:20 Цей матеріал також доступний українською Большинство мародеров-оккупантов — из российского Рубцовска (Фото:Беларускі Гаюн)

Издание Беларускі Гаюн определило, куда мародеры из российской армии отправляли награбленное в Украине.



Война России против Украины — главные события 4 апреля



Беларуское издание сообщило, что получило внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.

Видео дня

Журналисты опубликовали номера телефонов, военные части и города проживания оккупантов, оформлявших в Мозыре доставку награбленного у украинцев.

Большинство из них — из Рубцовска (Алтайский край). Также мародеры прибыли из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Сообщается, что только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых краденные составляют значительную часть.

Ранее в Главном управлении разведки МО Украины заявили, что в городе Наровля, Беларусь, российские военные обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.