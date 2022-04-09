Российские военные нацелены убивать журналистов и гражданское население — Белый дом 9 апреля, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Луганскую область (Фото:REUTERS/Stringer)

Во время активных боевых действий в Украине не должно быть ни американских журналистов, ни других граждан США, потому что российские силовики намерены убивать и прессу, и других гражданских, ведь это часть целей российских оккупантов.

Об этом во время брифинга 8 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга журналисты задали вопрос о том, есть ли данные разведки или другая информация о том, что Путин целится в журналистов.

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В вопросе упомянули сообщения главы Агентства США международного развития Саманты Пауэр, обратившей внимание на то, что во время войны в Украине погибает беспрецедентное количество журналистов: семь медийщиков за шесть недель.

«Что касается конкретных целей, мы знали с самого начала — и мы говорили об этом публично, конечно, — что президент Путин и российские военные рассматривают как цели — намерены убивать или могут избивать по гражданским и другим лицам, включая журналистов. быть частью этого. Ничего нового добавить не могу — ни относительно новой информации, ни другого», — сказала Джен Псаки.

Представительница отметила, что Белый дом ценит роль, которую американские журналисты и военкоры со всего мира сыграли в освещении войны в Украине, всех разрушений и ужасов, потому что «это прямо повлияло на эмоциональную реакцию людей в Соединенных Штатах».

«Мы признаем вклад журналистов, работающих в зонах боевых действий, и, конечно, ценим эту работу. И, как вы все знаете, мы также очень тесно сотрудничаем с руководителями информационных организаций, чтобы гарантировать, что у них есть актуальная информация, чтобы защитить членов их медиа-организаций», — сказала представитель Белого дома.

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