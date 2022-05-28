После зверств в Украине оккупанты начали массово насиловать женщин в России — перехват СБУ 28 мая, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Российские военные начали совершать зверства даже на территории РФ (Фото:ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters)

В пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевальный пункт российских военных, значительно увеличилось заявление об изнасиловании.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.



«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасилованиях… На территории [населенных пунктов] Валуйки, Уразово, Вейделовка», — рассказывает жена российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.

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По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.



«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…», — уточняет женщина.

Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

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