«Повреждены» дома и предприятие. В РФ заявили якобы об обстреле поселка в Белгородской области

9 апреля, 12:43
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Последствия «обстрела» Белгородской области РФ (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)

Последствия «обстрела» Белгородской области РФ (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)

Губенатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о якобы «обстрел» села Вознесеновка Шебекинского городского округа. По его данным, зафиксировано два «прилеты», есть повреждение инфраструктуры.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Под обстрелами попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в 2 частных домовладениях и хозяйственных зданиях. Есть разрушение на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовый обход продолжается», — отметил Гладков.

Видео дня

Уже традиционно российские власти в "обстреле" обвиняют украинских военных.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Белгородская область

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