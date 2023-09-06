Российские власти скрыли данные о количестве военных инвалидов в России — росСМИ 6 сентября, 21:53 По подсчетам россиян, к началу лета статус военного инвалида получили более пяти тысяч россиян (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В России перестали публиковать данные Федерального реестра инвалидов, по которому российские СМИ после начала полномасштабного вторжения определяли количество россиян, получивших статус военного инвалида.

На это обратил внимание российский ресурс Медиазона.

По их словам, до августа 2023 года в этом разделе ежемесячно публиковались подробные данные о количестве зарегистрированных инвалидов в каждом субъекте РФ. Также регулярно сообщались данные о количестве людей, получивших инвалидность вследствие военной травмы.

Видео дня

По этим данным, российские СМИ рассчитывали количество новых инвалидов, получивших ранение на войне против Украины, пишет Медиазона.

Перед исчезновением раздела на сайте ФРИ последние данные о количестве инвалидов были доступны на конец июня 2023 года. По подсчетам россиян, к началу лета статус военного инвалида после начала российского полномасштабного вторжения получили более пяти тысяч человек.

По данным Генштаба, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.