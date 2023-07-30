Рассказывали о параде ВМФ с участием Путина. Российские телеканалы проигнорировали атаку дронов на Москву 30 июля, 20:14 Последствия атаки беспилотников. Москва, Россия, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские телеканалы в утренних выпусках новостей 30 июля проигнорировали атаку беспилотников на Москву, сосредоточившись на сообщениях о параде ко дню ВМФ РФ с участием российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Агентство.

С 6 до 10 утра на Первом канале в двух блоках новостей не было упомянуто атаку беспилотников на Москву. Вместо этого главной темой был день ВМФ и парад в его честь в Санкт-Петербурге с участием Путина. А ведущие начинали выпуски со слов поздравлений морякам.

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На телеканале Россия 1 утром вышел только один выпуск Вестей в 10 утра. Он также почти полностью был о параде ко Дню ВМФ. Телеканал выпустил лишь сюжет о беседе Путина с журналистами по итогам саммита Россия — Африка.

Кроме того, телеканал НТВ также не стал рассказывать об ударе беспилотника по Москва-Сити. Вместо этого в новостях упоминали парад, беседу Путина с журналистами, стихийное бедствие в регионах России и юбилей президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

Российский паблик также отметил, что морской парад в Санкт-Петербурге впервые прошел без атомных подводных лодок и авиации из-за бунта главаря ЧВК Вагнер Пригожина и атаки дронами.

В то же время на военные корабли установили дополнительное оборудование для борьбы с диверсиями и атаками беспилотников.

Российское СМИ сообщает, что по сравнению с прошлым годом, количество кораблей на параде практически не изменилось. В предыдущем году в параде участвовало 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а в этом году их было 37, не считая яхт.

Однако если год назад из четырех подводных лодок сразу две были атомными, а именно Вепрь и крейсер Северодвинск, то на этот раз на параде неатомными были все четыре подводные лодки.

Также впервые на параде отсутствовала авиация. В пресс-службе ВМФ РФ это связывали с «мерами безопасности».

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу.



В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».