Иран объявил о заключении контракта с РФ на поставку истребителей Су-35 11 марта, 19:30 Российские истребители Су-35 (Фото:Минобороны РФ)

Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН сообщил, что его страна завершила контракт на закупку истребителей Су-35 у Российской Федерации.

Об этом сообщает иранское издание IRIB.



Отмечается, что после прекращения действия ограничений для Ирана на закупку обычных вооружений на основе резолюции ООН 2231, контракт на закупку был завершен.

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Издание сообщило, что Иран вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами. Остальные детали о количестве самолетов и финансовом контракте не сообщаются.

Иранское издание назвало российский Су-35 «одним из самых мощных истребителей в мире», который одновременно может обнаруживать 30 целей и поражать восемь.

В конце декабря 2022 года спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может передать Ирану истребители Су-35 в обмен на дроны-камикадзе, эффективные для российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия ведет с Ираном переговоры и про обмен вооружения на ядерные технологии. Он добавил, что подобные процессы опасны для всего мира.