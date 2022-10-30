Российские спецслужбы взломали телефон Лиз Трасс — СМИ 30 октября, 12:36 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Личный телефон экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан агентами РФ, когда она занимала должность главы МИД.

Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.



По данным издания, через телефон Лиз Трасс шпионы получили доступ к секретному обмену сообщениями с ключевыми международными партнерами. Считается, что они включали дискуссии с министрами иностранных дел о войне в Украине, в том числе о поставках оружия.



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Daily Mail пишет, что Трасс была вынуждена сменить номер мобильного телефона, которым она пользовалась более 10 лет, незадолго до того, как стала премьер-министром. По данным издания, было украдено сообщения через год.



Отмечено, что взлом телефона был обнаружен летом, когда в Консервативной партии уже началась кампания за лидерство и должность премьер-министра. Тогда Трасс еще была главой МИДа, а Борис Джонсон премьером. По данным СМИ, Джонсон и секретарь кабинета министров Великобритании Саймон Кейс тогда якобы скрыли детали дела.



Оппозиционные британские партии возмущены новостями об взломе телефона Трасс и требуют расследования, сообщает The Guardian.

«Мы должны знать, что правительство признает важность полной защиты нашей нацбезопасности... также есть серьезные вопросы относительно того, почему и как эта информация "утекла" или ее слили именно сейчас», — заявила представитель лейбористов Иветт Купер.



Представитель либеральных демократов Лайла Моран заявила, что крайне важно разобраться, скрыли информацию о взломе телефона Трасс, если он действительно был.



Представитель британского правительства заявил журналистам, что правительство имеет надежные системы защиты от киберугроз, включающие регулярные брифинги по вопросам безопасности для министров и советы по защите их личных данных и смягчению киберугроз. В то же время, он заявил, что правительство «не комментирует меры безопасности отдельных лиц».

