«Работа на фюрера». Какие провалы и угрожающие методы российских спецслужб обнажило вторжение РФ в Украину — исследование RUSI 30 марта, 16:02 Сюжет Репрессии оккупантов на захваченных территориях, включая контроль распределения питания — один из главных рычагов их влияния (на фото мужчина в якобы центре гумпомощи в оккупированной Тошковке, Луганская область) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подготовка к вторжению в Украину и первый год большой войны обнаружили, что российские спецслужбы склонны действовать шаблонно, а общая динамика их операций определяется «работой на фюрера» — Владимира Путина.

Об этом идет речь в новом аналитическом исследовании британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).



Если в предыдущем обзоре RUSI речь шла о соотношении возможностей армий Украины и РФ и различных аспектах российского вторжения как конвенциональной войны, то в новом документе аналитики сосредоточили внимание на деятельности российских спецслужб и нетрадиционных методах ведения войны Россией.



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Общий вывод экспертов: хотя в планировании вторжения российские спецслужбы допустили множество промахов, а объективность их оценок заметно страдает в угоду ожиданиям Владимира Путина, жестокие методы контроля оккупированных территорий Украины показали свою «эффективность» для планов Кремля.



Авторами документа стали двое британских исследователей (Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс, специалисты по изучению сухопутных войн), а также украинец Александр Данилюк (бывший советник министра обороны Украины Валерия Гелетея в 2014 году, позже активист и координатор общественного движения Спільна справа, а ныне — ассоциированный научный сотрудник RUSI, исследователь российских принципов гибридной войны).

Цель их нового отчета — помочь странам НАТО оценить сильные стороны российских спецслужб и их системные слабости в войне против Украины, чтобы наиболее эффективно реагировать на такие угрозы в будущем.

Среди источников авторы исследования опирались на:

обширные интервью с представителями разведсообщества, служб безопасности и правоохранительных органов Украины;

большой объем российских материалов, захваченных украинской стороной на поле боя или же полученных иным способом от российских спецслужб и организаций.

Набор свидетельств касается деятельности России в период с июля 2021 года, когда Москва планировала вторжение, до февраля 2023 года. Авторы документа отдельно указывают, что хотя располагают множеством конкретных примеров методов российских спецслужб, в документе вынуждены избегать конкретики и ограничиться лишь общими выводами — чтобы не раскрывать источники получения информации из РФ украинской стороной. При этом RUSI перепроверил многие данные с помощью неукраинских агентств, которые знакомы с формами и методами работы РФ.

Вот несколько главных выводов из этого отчета.

Репрессии и «агенты-групповоды»: самые опасные и действенные методы российских спецслужб



Еще до вторжения России удалось завербовать большую агентурную сеть в Украине, большая часть вспомогательного аппарата которой осталась дееспособной и после вторжения, обеспечивая постоянный поток разведданных в РФ. Авторы доклада подчеркивают: опыт Украины «убедительно свидетельствуют о том, что российской подрывной деятельности следует активно сопротивляться и пресекать ее», прежде чем московские агенты смогут создать структуру, которая существовала в Украине перед вторжением.

Один из самых коварных методов работы спецслужб РФ — привлечение новых агентов «под чужим флагом» (в терминологии ФСБ и КГБ это «вербовка на чужой флаг» — прим. ред.) Речь идет о том, что Россия предпочитает минимизировать работу собственных кадров, чтобы вместо этого действовать через посредников на местах. Для этого ее агенты могут осуществлять необходимые действия руками своих подчиненных даже без их ведома, создавая целые сети. «Если эти люди (т.н. „агенты-групповоды“) занимают [высокое] политическое, экономическое или бюрократическое положение в целевой стране, то могут вербовать людей не как российских агентов, а в качестве своих личных клиентов, которые, таким образом, невольно продвигают российские интересы. […] Агент может считать, что ему дают задание от имени должностного лица его собственной страны, даже если в конечном итоге оно задумано в Москве», — поясняют авторы. В случае Украины такую роль выполняли несколько высокопоставленных чиновников и политиков, имевшие связи с российскими спецслужбами на протяжении десятилетий. Аналогичные методы РФ использовала и в Германии: недавно как агенты Кремля были разоблачены старший аналитик радиотехнической разведки и старший офицер контрразведки Федеральной разведслужбы Германии (BND).

Систематическая методология репрессий на оккупированных территориях, в том числе против сил сопротивления — еще один из действенных российских нетрадиционных методов ведения войны, указывают авторы доклада. Несмотря на жестокость и насильственность этого метода, он позволяет России ограничивать сопротивление и поддержания контроля до управляемого уровня. Тем более что оккупационные «власти» контролируют магазины, распределение продуктов питания и услуг, что дает им дополнительные рычаги как для подавления партизанского движения, так но и для поощрения коллаборационизма. Опыт Чечни говорит о том, что для полного подавления сопротивления может потребоваться целое поколение, «но это не означает, что действия сопротивления угрожают позициям России», констатируют упорство Кремля исследователи.

При этом цифровые инструменты, которые спецслужбы РФ используют как вспомогательное средства своего аппарата контрразведки, «могут быть экспортированы в другие автократии и могут быть стать частью предложений России элитам тех государствах, где она хочет сохранить влияние», предупреждают аналитики. Речь идет об электронных базах данных, куда российские оккупанты вносят всю информацию о жителях захваченных ими территорий. Эксперты делают вывод, что если силы НАТО хотят поддержать сопротивление на некоей оккупированной территории, то более безопасно ориентировать операции партизан на сбор разведданных, а не на прямые действия — если только территория, где действует сеть сопротивления, не будет освобождена в ближайшее время.

Вторжение предлагали отложить, но помешала « работа на фюрера». Главные слабости и просчеты спецслужб РФ

Хотя склонность России задействовать национальных агентов «под чужим флагом» является эффективным средством быстрого создания крупной сети, надежность ее отдельных агентов намного меньше, чем надежность тех, кто был завербован по идеологическим причинам. Стремление Москвы полагаться на небольшое количество «элитных» агентов, которые управляют собственными сетями в конкретной стране, также означает то, что устранение либо раскрытие этих агентов окажет «несоразмерное влияние на возможности России» — то есть фактически парализует всю сеть.

На фундаментальном уровне российским спецслужбам не хватает осознанности действий — или как минимум честности, чтобы достоверно докладывать о результатах своих усилиях. Зачастую им поручено добиваться результата без независимой оценки жизнеспособности изначального плана, констатируют эксперты RUSI. Это поддерживает в спецслужбах РФ культуру, в которой от офицеров ожидают излишне оптимистичных отчетов. «Более того, похоже, существует системная проблема преувеличения своих успехов и сокрытия слабостей от начальства», — констатируют авторы исследования. Среди прочего они ссылаются на чрезмерно оптимистичные оценки той доли российской агентурной сети, которая должна была активно поддержать вторжение РФ в Украину. Исходя из этого авторы доклада делают два вывода:

тот факт, что отсутствие самоанализа и самокритичности в российских службах способствует грубым ошибкам, могут использовать офицеры [западных] контрразведок;

однако такой подход россиян « неутешителен, ведь приводит к ситуации, в которой россиян трудно сдержать, поскольку они нереалистично оценивають вероятность своего успеха».

Еще одна существенная уязвимость российского подхода к нетрадиционным методам ведения войны — его шаблонность. Когда спецслужбы действуют под давлением, они стремяться вернуться к проверенным формам и методам работы советского времени, а не обратиться к инновативным походам. Вдобавок из-за масштаба и размаха, с которым действуют спецслужбы РФ легче раскрыть «широкий спектр не связанных друг с другом видов деятельности», как только удается раскрыть конкретную форму или метод работы российских агентов. «Российская система, похоже, не поощряет индивидуальный подход к каждой операции», — констатируют аналитики RUSI.



Значительное влияние Кремля порой нивелирует работу спецслужб. В случае с вторжением в Украину Россия задействовала план, «который критически зависел от нетрадиционных методов [ведения войны], в то время как предпосылки для его успеха еще не были достигнуты». Кремль изначально рассчитывал через своих агентов спровоцировать внутренние масштабные протесты в Украине, в т. ч. против вступления в НАТО, чтобы ослабить власть, силовые структуры — и начать войну на этом фоне. Этого сделать не удалось, и высокопоставленные представители российской разведки рекомендовали отложить вторжение до лета 2022 года из-за невыполнения необходимых для него условий, рассказывают аналитики RUSI. Однако Кремль настоял на своем. «Веру России в то, что она понимает украинскую политику, вероятно, укрепляли ряд бывших высокопоставленных украинских чиновников, проживающих в Москве, у которых были очевидные мотивы призвать Кремль к действиям», — констатируют авторы доклада. Они напоминают о данных СБУ, согласно которым с российскими спецслужбами сотрудничают многие представители режима Виктора Януковича: экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава Администрации президента Андрей Клюев.

Вся политическая динамика работы российских спецслужб может быть лучше всего охарактеризована как «работа на фюрера» — это фраза о гитлеровском режиме британского историка Яна Крешоу, одного из авторов Энциклопедии национал-социализма. Российские спецслужбы поощряют разрабатывать операции, которые отвечают их пониманию намерений Путина, констатируют аналитики. Соответственно, чем ближе каждая такая операция к его воле и чем более успешна, тем больше ресурсов и внимания ей будет уделено. «Такая внутренняя конкуренция также позволяет Путину вознаграждать или наказывать начальников служб и чиновников, которые никогда не чувствуют себя в полной безопасности», — констатируют эксперты RUSI. С одной стороны, подобная динамика делает спецслужбы очень активными и готовыми идти на риск. Однако с другой стороны, этот подход искажает аналитическую работу спецслужб: в докладах поощрается преувеличение перспектив собственных операций и катастрофичность приписываемых противнику провалов. Кроме того, в системе, внутри которой принято перекладывать вину, серьезно ограничены возможности анализа операций постфактум. В итоге получается, хотя российские спецслужбы и потерпели неудачу в Украине, это вряд ли помешает им в будущем оставаться центральной опорой российского государства в его силовых действиях, что делает противодействие спецслужбам РФ по-прежнему важным, заключают аналитики RUSI.