Российские оккупанты вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто и скупают золото на ворованные деньги — расследование 8 апреля, 10:09 Цей матеріал також доступний українською Российские солдаты-мародеры вывозят через Беларусь угнанные в Украине авто (Фото:motolko.help)

После убийств и грабежей в Украине российские солдаты-мародеры вывозят через Беларусь угнанные в Украине автомобили, говорится в расследовании проекта Беларускі Гаюн.



С первых дней войны, в городах Беларуси начали замечать гражданские автомобили со знаком V. Особую концентрацию таких машин можно отметить в Мозыре, Гомеле, Речице, Наровле, Хойниках и Ельске.

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При этом на таких машинах практически всегда отсутствовали номера.

Наибольший трафик таких машин на беларусских дорогах был зафиксирован 5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ с территории Украины. Параллельно с этим мониторинговая группа проекта стала получать все больше сообщений от жителей Украины с просьбой найти их автомобили, которые были украдены российскими солдатами-мародерами и впоследствии вывезены на территорию Беларуси.

В районе 06:00 5 апреля мониторинговая команда Беларускі Гаюн зафиксировала крупную колонную техники ВС РФ, которая двигалась от Гомеля по направлению к границе Беларуси с РФ. В колонне, помимо военной техники, передвигались как легковые, так и грузовые гражданские автомобили без номеров и с опознавательным знаком V. Среди грузовых машин в глаза сразу бросился автомобиль с логотипом украинской торговой марки Гаврилівські курчата. На авто были нанесены опознавательные знаки V и оторваны украинские номера. Есть большая вероятность, что в таких грузовиках перевозилось и награбленное у украинцев имущество.

Фото: Беларускі Гаюн

Проект приводит марки, примерные годы выпуска и цвета угнанных автомобилей.

Помимо угнанных украинских автомобилей, о фактах мародерства солдатами ВС РФ говорят и другие вещи. К примеру, в Хойниках Гомельской области российские военные пытались обменять пачки гривен, на что, по словам местных жителей получили ответ: «В этом банке нет такой опции, меняйте в Мозыре».

Однако в других банках им деньги все же меняют.

О том, что у российских солдат стало неожиданно много денег говорят и их резко возросшая активность в ТЦ города Мозырь. По словам местных жителей, солдаты скупают технику в магазинах электроники и золото в ювелирных магазинах, куда они ходят за покупками группами по 6−10 человек.



Фото: Беларускі Гаюн

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