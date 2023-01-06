В РФ СМИ подтвердили смерть минимум 500 мобилизованных россиян 6 января, 12:22 В указанное число не входят мобилизованные, уничтоженные в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Русская служба Би-би-си совместно с Медиазоной подтвердили на основании открытых источников смерть как минимум 500 мобилизованных россиян.

Как сообщается, в это число не входят оккупанты, которые были уничтожены в результате ракетного удара во временно подконтрольной РФ Макеевке Донецкой области, где, согласно данным украинских военных, были ликвидированы несколько сотен захватчиков.

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Журналисты установили имена 539 человек, мобилизованных после указа российского диктатора Владимира Путина от 21 сентября 2022 года, смерть которых власти РФ официально признали.

В то же время 39 из них, по имеющимся данным, погибли не в Украине, а еще на пунктах сбора в результате несчастных случаев, в том числе, связанных с алкоголем.

Всего же за все время с начала полномасштабного вторжения российские журналисты установили имена 11 009 погибших в Украине военнослужащих РФ.

В то же время общее количество потерь оккупантов убитыми превысило уже 110 тысяч человек, а с учетом раненых эта цифра может составлять 300 тысяч.