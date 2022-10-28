Кресло диктатора. В РФ силовики будут воевать между собой, а преемником Путина станет тот, у кого больше вооружения — интервью с Мартыненко

28 октября, 19:32
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Barykin/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Barykin/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

На Западе должны готовиться к войне внутри России между разными группами силовиков, ведь она точно будет, убежден генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Также он считает, что преемником диктатора Владимира Путина станет тот, у кого будет больше танков, самолетов и БМП.

В интервью Радио НВ Мартыненко рассказал, почему не следует анализировать речи кремлевского руководителя и как будет меняться власть в России после него.

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— В так называемом дискуссионном клубе свою речь зачитал Путин, далее отвечал на вопросы. Было мнение о том, что мы ничего нового не услышали, но мне кажется, что это не совсем так. Один из вопросов касался 60-летия Карибского кризиса. Отвечая на это, российский диктатор сказал: «Я не могу представить себя в роли Хрущева ни в коем случае». Тогда была огромная угроза ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Хрущева отстранили от власти. Как вы думаете, о чем говорит тот факт, что он начал говорить о Хрущеве и не видит себя в этой роли?

— Путин живет историей, как известно. Он же себя оценивает как императора, а не какого-нибудь неудачного первого секретаря ЦК партии. Поэтому, конечно, в его представлении, какой он Хрущев? Он Сталин. Сталин — да, это фигура соразмерна ему, а Хрущев — это так, человек…

Кстати, его же уволили из политбюро не из-за Карибского кризиса. Прошло еще два года, и причины были совсем другие. Вообще-то тогда речь шла о коллективном руководстве. На самом деле оно было коллективным, хотя Хрущев, конечно, был первым секретарем, но все равно страна руководилась политбюро. Конечно, ни о каком бюро сегодня в России реч быть не может, потому что есть, как считает Путин, один руководитель, который всем этим руководит. Потому, конечно, он никакой не Хрущев.

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Что подразумевалось под действиями Хрущева во время Карибского кризиса? Я не знаю. Трудно сказать, перенести нынешнего этого лидера каким-либо образом в 1962 год. Думаю, и вряд ли возможно, потому что совсем другое время, другая мотивация.

— Вы не думаете, что он таким образом пытается отправить какой-то сигнал своим? Мы видим, сейчас в разных западных медиа появляются публикации о том, что якобы в Москве уже начинают обсуждать, что Путин ошибся. Это не говорит о том, что сейчас он уйдет со своего поста. Не мог ли быть сигнал того, что «даже не думайте, чтобы меня кем-то заменить, я никогда на это не пойду»?

— Нет. Там и так все прекрасно знают, что он никуда не хочет уходить, хочет управлять страной, пока он жив. Это всем известно. И я не думаю, что нужны еще какие-лиюо сложные сигналы с заходом через Хрущева, чтобы это объяснить руководству.

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На самом деле ситуация, конечно, не очень приятная, потому что вблизи, вокруг него идет борьба. Мы это видим, она выходит и в публичную сферу. В частности, борьба за право пока быть рядом, за право быть на расстоянии вытянутой руки, условно, когда он будет решать, кто будет после него. Чтобы он посмотрел в глаза и сказал: «Вот ты будешь».

На самом деле это не имеет значения, что он там скажет. Даже если он кого-то по воле своей назначит преемником (во что я пока не верю), поскольку в России уже нарушены все механизмы не только демократии, но и демократичности (имею в виду коллективное руководство в самой власти), следующим будет тот, у кого больше возможностей, прежде всего военных.

В России сформировалось уже несколько центров, у которых есть свои армии, причем не просто с солдатами, а с бронетехникой, танками, самолетами. Поэтому преемником будет тот, у кого будет больше танков, самолетов и БМП.

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью НВ ФСБ России Чечня Минобороны РФ Рамзан Кадыров Речь Путина Свержение Путина Преемник Росгвардия Виктор Золотов Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио НВ

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