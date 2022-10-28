Кресло диктатора. В РФ силовики будут воевать между собой, а преемником Путина станет тот, у кого больше вооружения — интервью с Мартыненко 28 октября, 19:32 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Barykin/Pool via REUTERS)

На Западе должны готовиться к войне внутри России между разными группами силовиков, ведь она точно будет, убежден генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Также он считает, что преемником диктатора Владимира Путина станет тот, у кого будет больше танков, самолетов и БМП.

В интервью Радио НВ Мартыненко рассказал, почему не следует анализировать речи кремлевского руководителя и как будет меняться власть в России после него.

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— В так называемом дискуссионном клубе свою речь зачитал Путин, далее отвечал на вопросы. Было мнение о том, что мы ничего нового не услышали, но мне кажется, что это не совсем так. Один из вопросов касался 60-летия Карибского кризиса. Отвечая на это, российский диктатор сказал: «Я не могу представить себя в роли Хрущева ни в коем случае». Тогда была огромная угроза ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Хрущева отстранили от власти. Как вы думаете, о чем говорит тот факт, что он начал говорить о Хрущеве и не видит себя в этой роли?

— Путин живет историей, как известно. Он же себя оценивает как императора, а не какого-нибудь неудачного первого секретаря ЦК партии. Поэтому, конечно, в его представлении, какой он Хрущев? Он Сталин. Сталин — да, это фигура соразмерна ему, а Хрущев — это так, человек…

Кстати, его же уволили из политбюро не из-за Карибского кризиса. Прошло еще два года, и причины были совсем другие. Вообще-то тогда речь шла о коллективном руководстве. На самом деле оно было коллективным, хотя Хрущев, конечно, был первым секретарем, но все равно страна руководилась политбюро. Конечно, ни о каком бюро сегодня в России реч быть не может, потому что есть, как считает Путин, один руководитель, который всем этим руководит. Потому, конечно, он никакой не Хрущев.

Что подразумевалось под действиями Хрущева во время Карибского кризиса? Я не знаю. Трудно сказать, перенести нынешнего этого лидера каким-либо образом в 1962 год. Думаю, и вряд ли возможно, потому что совсем другое время, другая мотивация.

— Вы не думаете, что он таким образом пытается отправить какой-то сигнал своим? Мы видим, сейчас в разных западных медиа появляются публикации о том, что якобы в Москве уже начинают обсуждать, что Путин ошибся. Это не говорит о том, что сейчас он уйдет со своего поста. Не мог ли быть сигнал того, что «даже не думайте, чтобы меня кем-то заменить, я никогда на это не пойду»?

— Нет. Там и так все прекрасно знают, что он никуда не хочет уходить, хочет управлять страной, пока он жив. Это всем известно. И я не думаю, что нужны еще какие-лиюо сложные сигналы с заходом через Хрущева, чтобы это объяснить руководству.

На самом деле ситуация, конечно, не очень приятная, потому что вблизи, вокруг него идет борьба. Мы это видим, она выходит и в публичную сферу. В частности, борьба за право пока быть рядом, за право быть на расстоянии вытянутой руки, условно, когда он будет решать, кто будет после него. Чтобы он посмотрел в глаза и сказал: «Вот ты будешь».

На самом деле это не имеет значения, что он там скажет. Даже если он кого-то по воле своей назначит преемником (во что я пока не верю), поскольку в России уже нарушены все механизмы не только демократии, но и демократичности (имею в виду коллективное руководство в самой власти), следующим будет тот, у кого больше возможностей, прежде всего военных.

В России сформировалось уже несколько центров, у которых есть свои армии, причем не просто с солдатами, а с бронетехникой, танками, самолетами. Поэтому преемником будет тот, у кого будет больше танков, самолетов и БМП.