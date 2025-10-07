В Эстонии почти к пяти годам заключения приговорили военного за шпионаж в пользу России

В Эстонии признали виновным военного, который шпионил в пользу России (Фото: Aleksander Trunov / Pixabay)

В Эстонии суд признал виновным военного Ивана Дмитриева в разведывательной деятельности в пользу России. Его приговорили к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы, а также обязали уплатить штраф в размере 2215 евро.

Об этом пишет ERR во вторник, 7 октября.

По данным следствия, эстонец с марта по май 2025 года сотрудничал с офицером оперативного отдела пограничной службы ФСБ Александром Бобковым, которому передавал информацию для российской спецслужбы.

Отмечается, что ФСБ интересовалась членами Кайтселийта, куда входил Дмитриев, а также политической ситуацией в городе Нарва и военными, которые там находятся.

Как сообщил генпрокурор Эстонии, Дмитриев был активным членом Кайтселийта и занимался в частности управлением дронами и связанными с этим вопросами.

«Мы задержали Дмитриева при первой же возможности, когда он после участия в военных учениях планировал поехать в Россию на встречу с руководителем разведки», — отметил заместитель директора Департамента национальной безопасности Эстонии Таави Нариц.

В июле ERR писала, что живший в Нарве гражданин РФ Павел Капустин получил 6,5 лет заключения за шпионаж в пользу ФСБ, нарушение санкций и предоставление ложных данных эстонским органам. По данным следствия, Капустин имел сознательную связь с российской спецслужбой и передавал ей чувствительную информацию, в том числе о ситуации в приграничном городе Нарва.