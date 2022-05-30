«Плеяда у***нов», «еб***й Путин». Российские полковники обсуждают Шойгу, Дворникова и провалы своей армии в Украине — перехват

30 мая, 23:14
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Российские полковники недовольны ходом полномасштабного вторжения России в Украину (Фото:Схеми / RFE/RL Graphics)

Российские полковники недовольны ходом полномасштабного вторжения России в Украину (Фото:Схеми / RFE/RL Graphics)

Журналисты программы расследований Схемы получили записи разговора двух российских полковников, которые обсуждают руководителей так называемой «спецоперации» — полномасштабного вторжения России в Украину, повторяют штампы российской пропаганды и говорят о военных преступлениях российских войск.

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Записи передали Схемам представители одного из украинских разведорганов, разговор датирован 14 апреля. По информации журналистов, один из собеседников — российский полковник Максим Власов, который руководил ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате чего погибли 30 мирных жителей. Он находится в украинском розыске с 2018 года. Его собеседник — уроженец Винницкой области Виталий Ковтун, военный медик в российской оккупационной армии.

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«[Министр обороны России Сергей] Шойгу — это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь», — говорит Власов.

Максим Власов (Фото: RFE/RL Graphics)
Максим Власов / Фото: RFE/RL Graphics

«Шойгу — гон***ище, б***ь, контрактников нет — конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь — откуда их набрать?» — оценивает действия российского министра Ковтун.

Власов также сравнивает полномасштабную войну России против Украины с советско-финской войной и заявляет, что ситуация «один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли», а в российской армии «потери страшные, парней наших, б***ь».

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Также полковники обсуждают генерала Александра Дворникова, ответственного за командование российскими войсками в полномасштабной войне, которого российская пропаганда воображает «генералом победы».

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«Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал „антибендеровский бросок“… Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот», — комментирует Власов.

Ковтун также недоволен командующим войсками восточного округа РФ Александром Чайко:

«Я с вилами скоро пойду, б***ь, к „‎кремлевской“ площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные».

Виталий Ковтун (Фото: RFE/RL Graphics)
Виталий Ковтун / Фото: RFE/RL Graphics

Ковтун обсуждает с Власовым обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, мирных жителей и другие военные преступления россиян, а также возмущается, почему российские оккупанты не «е*****и» в центр Киева и Верховную Раду.

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«Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те.

…Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, еб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев?.." — заявляет он.

По информации Схем, Ковтун также жалуется, что защитники Украины «крейсер [Москва] утопили, б***ь», и говорит, что оккупационные войска, по его мнению, должны «въе***ь куда-нибудь тоже в ответку».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 30 350 человек личного состава, 1349 танков, 643 артиллерийские системы, 207 самолетов, 174 вертолета, 507 беспилотников и не только.

Американские добровольцы устроили засаду и уничтожили российский БТР

https://www.youtube.com/embed/TOiqJoz14_Y
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российские войска Сергей Шойгу Схемы Программа расследований Схемы Военные преступления РФ Война России против Украины Александр Дворников

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