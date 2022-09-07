«Телевизионная игла». В чем причина кровожадности российских пенсионеров — объясняет политолог

7 сентября, 20:06
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Российская пенсионерка в Бураново, Удмуртия (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российская пенсионерка в Бураново, Удмуртия (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в эфире Радио НВ объяснил, в чем причина кровожадности российских пенсионеров, большинство из которых поддерживают войну России против Украины.

«Это вообще очень простой вопрос, ответ на него может быть в одном предложении, даже в одном слове: телевидение, телевизор. Дело в том, что пенсионеры и вообще люди старшего возраста, начиная лет с 45, может даже с 40, это главные телесмотрители. Молодежь телевизор не смотрит, она от этого более или менее свободна. А чем старше человек, тем больше вероятность того, что он сидит на телевизионной игле. Вы, наверное, даже не можете представить, насколько это мощное давление на психику», — сказал Эйдман Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Wd0_Y_52ki8

По его словам, человек, который смотрит российские информационные программы хотя бы два-три часа в день — «это уже фактически участник тоталитарной секты, которая каждый день промывает мозги проповедями, которая заставляет произносить бесконечно какие-то мантры».

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Политолог подчеркнул, что такие люди психически неадекватны.

«Нормальному человеку стоит посмотреть 5−10 минут какое-то российское ток-шоу и его просто будет выворачивать наизнанку, потому что это совершенно безумное количество эмоций, лжи, провокаций, какого-то латентного насилия, взаимных оскорблений и всего такого. Этих людей, имею в виду российских пенсионеров и вообще людей старшего возраста, годами, если не десятилетиями, сажали на эту иглу, причем постепенно, потому что эти ток-шоу становились все токсичней и токсичней с каждым годом», — объяснил Эйдман.

Он также сравнил их с зомби и с «человеком с потухшими глазами, который пытается всучить прохожим какую-то идиотскую листовку от имени какого-то Белого братства».

В июле издание Медуза сообщало, что, согласно закрытому опросу для Кремля, всего 30% населения России выступает за немедленное прекращение войны в Украине.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Украина-Россия Российские СМИ Пенсионеры Российская пропаганда Российско-украинская война Радио НВ Телевидение

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