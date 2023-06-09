Эффект санкций. Российские олигархи получают миллиарды долларов дивидендов, но вынуждены их тратить в РФ — Bloomberg 9 июня, 10:03 Bloomberg пишет, что группа крупнейших российских олигархов получает миллиарды долларов дивидендов (Фото:REUTERS/Stringer)

Группа крупнейших российских олигархов получает миллиарды долларов дивидендов даже в условиях санкций из-за войны России против Украины, но загвоздка в том, что тратить их некуда, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, пять миллиардеров в нефтяной, никелевой промышленности и производстве удобрений, являются крупнейшими получателями дивидендов в РФ, получив от своих компаний около 10 миллиардов долларов с начала 2022 года.

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Они отличаются от многих российских компаний, которые приостановили или отменили выплату дивидендов после санкций, связанных с решением российского диктатора Владимира Путина вторгнуться в Украину.

В материале говорится, что, однако, эти олигархи все еще ощущают на себе эффект санкций, когда ищут, где потратить свои доходы. Их изоляция от остального мира подстегивает инвестиции в местные фирмы, которые миллиардеры раньше не рассматривали, и показывает, как российская элита приспосабливается к послевоенной реальности.

Соучредитель ПАО Лукойл Вагит Алекперов претендует на многомиллиардный контрольный пакет акций Яндекса, сообщили в прошлом месяце люди, знакомые с вопросом, что знаменует собой первые крупные инвестиции магната в сектор, не связанный с нефтью.

Другой пример — самый богатый человек в России и крупнейший акционер горнодобывающего гиганта ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин. Магнат занялся финансами, купив 35% акций TCS Group Holding Plc, более известного как Тинькофф Банк, одной из ведущих российских финтех-компаний. Он также приобрел ПАО Росбанк у Societe Generale SA через свою холдинговую компанию Интеррос и вместе с Алекперовым является одним из претендентов на покупку Яндекса.

Для энергетических миллиардеров, таких как Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, крупные выплаты были вызваны скачком цен на энергоносители в результате российского вторжения в Украину.

Крупнейший в стране производитель сжиженного природного газа Новатэк выплатил акционерам самые высокие дивиденды в своей истории, а Лукойл рекомендовал сделать вторую по величине выплату.

Производитель удобрений, принадлежащий миллиардеру Андрею Гурьеву, Фосагро в прошлом году также получил самую большую прибыль за всю историю, поскольку более тесная логистика для российских производителей вызвала дефицит на некоторых рынках, что привело к росту цен.

Потанин и Гурьев находятся под санкциями Великобритании и США, а Тимченко — под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов и Михельсон находятся под санкциями Великобритании.