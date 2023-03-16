«Нарезка государства». Политолог объяснил, почему российский олигарх Дерипаска предложил перенести столицу из Москвы в Сибирь 16 марта, 14:05 По словам политолога Николая Давыдюка, российский олигарх Олег Дерипаска (на фото) «хочет себе Сибирь» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV объяснил, почему российский олигарх Олег Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы в Сибирь.

Одной из возможных причин такого предложения Давыдюк в эфире Radio NV назвал желание Дерипаски компенсировать потери из-за санкций.



«Дерипаска не прочь построить что-то в Сибири, где из 50 миллиардов долларов можно будет легко украсть 45, а на Томске, Улан-Уде или Новосибирске сменить вывеску, мол, новая столица», — отметил политолог.

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Еще одной причиной заявления Дерипаски он назвал желание создать глубокий тыл внутри России, потому что российские олигархи «не верят в Московию как в столицу, которая может беречь федерацию», «не верят в свою ПВО, понимают, что от ракет надо прятаться как можно дальше».

Давыдюк объяснил эту потребность тем, что раньше для Москвы тылом была Украина, а сейчас Дерипаска понимает, что Украина уже отсоединилась и стала частью Запада.



«Еще одна вещь — это нарезка государства, Российской Федерации. Это уже подготовка распада. Это нарезка государства под активы, которыми владеют олигархи. То есть он (Дерипаска — ред.) понимает, что он хочет себе Сибирь, у него есть там активы. Под Сибирь он и хочет вырезать самый лакомый кусок. Под это „перенесем столицу“ он перенесет себе военные комплексы, дополнительные деньги. И потом, когда оно будет распадаться, разделяться, он сможет себе урвать самый лакомый кусок», — сказал политолог.

3 марта российский олигарх Олег Дерипаска заявил в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, что интересы России в будущем лежат в Азии, поэтому следует перенести столицу в Сибирь – Новосибирск или Красноярск. Аргументируя это решение, он упомянул, что в один из этих городов будет «другое время подлета ракет».