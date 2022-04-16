Оккупанты рассылают украинцам компьютерные вирусы якобы от имени СБУ
Фейковое сообщение от российских оккупантов (Фото:СБУ)
Российские оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ, используя для переписки популярные мессенджеры.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Об этом сообщили в СБУ.
«Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачны, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности», — отметили представители спецслужбы.
В фейковых сообщениях оккупанты просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле — это вирусная программа.
Отмечается, что основные цели врага — в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.
В СБУ призвали украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого типа, поскольку никаких подобных рассылок СБУ не осуществляет:
- не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
- сразу удаляйте такую переписку;
- соблюдайте правила безопасного поведения в Интернете. Детали — на сайте СБУ;
- доверяйте только официальным источникам информации.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.