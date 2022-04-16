Оккупанты рассылают украинцам компьютерные вирусы якобы от имени СБУ

16 апреля, 15:55
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Фейковое сообщение от российских оккупантов (Фото:СБУ)

Фейковое сообщение от российских оккупантов (Фото:СБУ)

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Российские оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ, используя для переписки популярные мессенджеры.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщили в СБУ.

«Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачны, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности», — отметили представители спецслужбы.

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В фейковых сообщениях оккупанты просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле — это вирусная программа.

Отмечается, что основные цели врага — в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

В СБУ призвали украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого типа, поскольку никаких подобных рассылок СБУ не осуществляет:

  • не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
  • сразу удаляйте такую ​​переписку;
  • соблюдайте правила безопасного поведения в Интернете. Детали — на сайте СБУ;
  • доверяйте только официальным источникам информации.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вирусы Война России против Украины

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