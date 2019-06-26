Российские министры тратят на ночевки в люкс-отелях миллионы рублей

Вчера, 07:11
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Высокопоставленные российские чиновники тратят миллионы рублей из бюджетных средств

Только Минпромторг РФ за два года потратил на проживание своих представителей в зарубежных отелях почти 20 млн бюджетных рублей, выяснила «Трансперенси Интернешнл Россия».

Высокопоставленные российские чиновники тратят миллионы рублей из бюджетных средств, останавливаясь в ходе зарубежных командировок в сверхдорогих отелях. Об этом говорится в расследовании правозащитной организации «Трансперенси Интернешнл Россия», материалы которого обнародованы на ее сайте во вторник, 25 июня.

Из документа следует, что только министерство промышленности и торговли РФ потратило на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок в 2016—2017 годах не менее 19,2 млн руб., а глава ведомства Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях в номерах президент-класса.

Номер с сушилкой для ногтей

В материалах приводится рях примеров: в ноябре 2016 года Мантуров, во время поездки в Шанхай, провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai, заплатив 1,388 млн рублей. Площадь номера, в котором остановился Мантуров, — 400 кв. м, в нем двухэтажная столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей и мраморная ванная комната.

22 октября 2017 года Денис Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико за 478 782 руб. А каждая ночь, проведенная министром в отеле JW Marriott Hotel Zhengzhou в китайском городе Чжэнчжоу, обошлась российскому бюджету в 327 486 руб. Между тем министерство транспорта РФ в 2018 году потратило на гостиницы для своих сотрудников чуть более 14 млн руб. и еще почти 60 млн — на перелеты.

«Трансперенси» запросила информацию о расходах на командировки в администрации президента, правительстве, Совете Федерации, Госдуме, во всех федеральных министерствах, агентствах, а также в Счетной палате и Федеральном казначействе. Запрошенные данные, однако, согласились предоставить лишь Минпромторг и Минтранс.

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