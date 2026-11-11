Румынская разведка заявила, что хакерская группа, связанная с ФСБ, кибератаковала организацию правительства

По данным румынских офицеров, в декабре 2025-го российская хакерская группа APT TURLA пыталась совершить атаку на государственное учреждение Румынии (Фото: Sora Shimazaki/Pexels)

Хакерская группа, связанная с российской ФСБ, в 2025 году совершила кибератаку на румынскую правительственную организацию .

Об этом 11 ноября сообщила разведывательная служба Румынии (SRI).

По данным офицеров, в декабре 2025 года российская хакерская группа APT TURLA пыталась совершить атаку на государственное учреждение Румынии.

Реклама

SRI через Национальный центр киберразведки удалось выявить данную кибератаку и принять меры по её отражению и минимизации последствий.

«Злоумышленники воспользовались рядом системных уязвимостей в операционных системах Microsoft — однако благодаря вмешательству Национального центра киберразведки атака была остановлена. Утечки конфиденциальных данных обнаружено не было, а работа заражённой службы электронной почты восстановлена», — говорится в заявлении разведывательной службы.

Кроме того, в SRI сообщили соответствующим сторонам — и эти вопросы были решены благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами в рамках разведывательного сообщества, а также с коллегами на уровне ЕС и НАТО.

«SRI/Национальный центр киберразведки в настоящее время проводит комплексные следственные мероприятия по другим инцидентам, связанным с киберкампаниями, осуществляемыми РФ», — добавили в заявлении службы.

Также сообщалось, что хакерская группа APT TURLA, которая связывается с ФСБ РФ, действует по крайней мере с 2004 года и проводит одни из самых сложных киберопераций на глобальном уровне — в таких сферах, как правительственная, дипломатическая, военная, образовательная, научно-исследовательская и фармацевтическая.

Российские диверсии в Европе — что известно

Как писала 21 октября газета The Wall Street Journal, разведка США считает, что Путин отдал приказ развернуть новую волну диверсий в Европе. Её началом американцы считают неудачную атаку дронов со взрывчаткой на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии в августе. По данным западных чиновников, за такими атаками стоит Служба специальных задач ГРУ, созданная в 2023 году путем объединения нескольких самых опасных российских спецподразделений.

Реклама:

Фото: NV

Аналитики Института изучения войны ещё 17 октября писали, что Кремль надеется с помощью диверсий и провокаций на Западе заставить союзников прекратить помощь Украине, пока Россия зимой будет наносить удары по её инфраструктуре. Об угрозе новых российских диверсий в Польше и странах Балтии тогда же предупреждал и премьер-министр Польши Дональд Туск.

2 ноября стало известно, что польская полиция совместно с армией, пограничной службой и спецслужбами проводила спецоперацию в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах на границе с Калининградской областью России.

Как заявил главный комендант польской полиции Марек Боронь, операция носила превентивный характер. На прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Службы военной разведки и разведывательных служб союзников о том, что в ближайшие дни на границе с Россией могут произойти диверсии, в частности прорыв вооруженных групп, подытожил офицер.