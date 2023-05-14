Российские хакеры под видом исламистов атакуют Швецию, чтобы помешать ее вступлению в НАТО — Bloomberg 14 мая, 20:06 Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

Хакерская группа, называющая себя Anonymous Sudan, атаковала банки Швеции ответ на сожжение Корана перед турецким посольством в Стокгольме. Но это могут быть россияне, желающие, чтобы Турция блокировала заявку Швеции на присоединение к НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg.

DDoS-атаки на Швецию нарушили работу национального общественного вещания и выбили из строя вебсайты авиаперевозчика Scandinavian Airlines, государственной энергетической компании Vattenfall и оборонной компании Saab AB.

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Группа хакеров, стоящая за этими атаками, утверждает, что состоит из активистов из восточноафриканской страны, целью которых является преследование «всех, кто выступает против ислама».

Но более внимательное изучение записей Anonymous Sudan в социальных сетях показывает, что группа не является ни суданской, ни исламистской, заявил Маттиас Велен, руководивший расследованием хакерских атак для одной из крупнейших шведских фирм по кибербезопасности Truesec.

В то же время, по его словам, Anonymous Sudan демонстрирует признаки хорошо «организованной группы россиян с тонкими знаниями шведской политики и социальных вопросов».

«Их очевидная мотивация заключается в создании нападений, направленных на усиление напряженности с мусульманским меньшинством в стране и давления на Турцию, чтобы она твердо отказалась от предложения Швеции присоединиться к НАТО», — отмечает издание.

На своей странице в соцсетях Anonymous Sudan указывает русский как основной язык, а как месторасположение — россию. Группа также объединилась в интернете с пророссийской политической хакерской группой Killnet, нацеленной на организации и страны, выступающие против войны в Украине. Кроме того, международная хакерская группа Anonymous отрицает какую-либо связь с группой Anonymous Sudan.

Профессор международных отношений Норвежского института оборонных исследований в Осло Катажина Зиск заявила, что российские спецслужбы были руководителями или кураторами этой группы хакеров. Об этом свидетельствует время и организованность атак, знание хакеров о религиозных и политических точках трения в Швеции и сходство атак с другими российскими операциями влияния.

«Эта стратегия создания хаоса является одним из основных средств, которые россия использует против Швеции, чтобы усложнить присоединение к НАТО. Все эти кампании двигаются в одном направлении», — подчеркнула она.

Вступление Швеции в НАТО сейчас зависит от Турции и Венгрии, которые не согласны с ее заявкой. Анкара обвиняет страну в недостаточной борьбе с терроризмом. Переговоры Швеции и Турции осложнились в январе, когда лидер датской ультраправой партии Stram Kurs («Жесткая линия») получил разрешение сжечь Коран у турецкого посольства в Стокгольме.