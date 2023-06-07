Российские хакеры похитили данные около 100 тыс. работников восьми британских компаний и начали их шантажировать 7 июня, 16:07 Российские хакеры похитили данные около 100 тыс. работников восьми британских компаний (Фото:welcomia/Depositphotos)

Данные 100 тысяч работников, включая работников минимум восьми британских компаний, таких как BBC, British Airways, были похищены российскими хакерами. Атака была осуществлена группировкой Clop, которые проникли в систему управления данными MOVEit и получили доступ к базам данных сотен потенциально других компаний, сообщает BBC.

Сообщается, что хакеры отправляли электронные письма в организации, призывая начать переговоры на порталах даркнета.

Эксперты считают, что такая тактика является нетипичной и свидетельствует о большом объеме данных, которыми владеют преступники и с которыми им трудно управлять.

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«Я считаю, что у них просто так много данных, что им трудно охватить все это. Они делают ставку на то, что вы сами свяжетесь с ними», — говорит генеральный директор SOS Intelligence Амир Хаджипасич.

Подтверждено, что данные были похищены у восьми британских компаний, которые использовали систему MOVEit и предоставляли услуги по расчету заработной платы. Среди похищенных данных есть домашние адреса, номера национального страхования и, в отдельных случаях, банковские реквизиты. Среди компаний, чей данные были похищены, упоминаются BBC, British Airways, Aer Lingus и Boots.

16 июня 2021 года украинские киберполицейские совместно с правоохранителями Республики Корея и США разоблачили хакерскую группировку, которая распространяла вирус-шифровальщик Clop и нанесла иностранным компаниям убытки на общую сумму около полумиллиарда долларов.