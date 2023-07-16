Российские хакеры атаковали парламент Болгарии из-за помощи Украине — СМИ
Флаг Болгарии (Фото:via wikimedia)
Сайт парламента Болгарии стал объектом атаки российской хакерской группы NoName057(16).
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Хакеры заблокировали работу портала и разместили на странице фотографию подмигивающего медведя.
О нападении российских хакеров рассказал депутат от партии Демократическая Болгария Ивайло Мирчев.
На своей странице в соцсетях он написал, что «сейчас сайт парламента испытывает российскую DDoS-атаки».
Причина нападения — намерение Болгарии передать Украине бронетехнику 1980-х из резервов Министерства внутренних дел.
Предложение о предоставлении Болгарии 100 бронированных машин из резерва МВД должно быть подано на утверждение в парламент.
Российская хакерская группа NoName057(16) в своем Телеграмм-канале написала, что сломала сайт парламента Болгарии из-за намерения Софии оказать военную помощь Киеву.
«Болгария подготовила для Украины сверток со 100 единицами бронетехники. Поэтому сайт Народного собрания Болгарии получил от нас несколько сотен тысяч DDoS-ракет», — написали хакеры.